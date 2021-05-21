living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فوكس نيوز: إدارة بايدن تعتبر العنصرية الصارخة "عدالة"

21
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت لوري لايتفوت عمدة مدينة شيكاغو، إنها ستجري فقط مقابلات مع الصحفيين السود في ذكرى تنصيبها، وبررت ذلك بمبدأ "الإنصاف والعدل".
 
ويرى تاكر كارلسون مقدم  البرامج التلفزيونية في قناة فوكس نيوز، أن العمدة لايتفوت، أظهرت بذلك أن العدالة التي تسعى الإدارة الأمريكية الحالية جاهدة لتحقيقها، هي مجرد تمييز ضد البيض يتم على أسس عرقية.
 
وذكر كارلسون أن جو بايدن وقع في يوم تنصيبه على المرسوم رقم 13985، الذي يفرض "العدالة" بشكل إلزامي في جميع هيئات السلطة الفيدرالية، لكن لم يقم بايدن ولا أي شخص آخر في الإدارة، بتقديم تحديد دقيق لهذه الكلمة على الإطلاق.
 
وتابع كارلسون: "اليوم أخيرا، عرفنا معنى العدالة. تبين لنا أنها تعني العنصرية.
 
نحن لا نتحدث عن تعريف العنصرية المعطى من جانب عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر ومن جانب مجلة The Atlantic، لا، نحن نعني العنصرية بالمعنى الحرفي كما كان يفهمه مارتن لوثر كينغ: إيذاء البعض ومساعدة الآخرين على أسس عرقية بحتة. وبعبارة أخرى، االتحيز والكراهية. هذه هي عدالتهم".
 
وأضاف كارلسون: "نحن الآن نعرف ذلك، بفضل العمدة لايتفوت، التي نشرت في وقت سابق بيانا من صفحتين حددت فيه "العدالة والإنصاف". وأوضحت لايتفوت أن "العدالة والشمولية هما النجوم المرشدة لهذه الإدارة".
 
ثم انتقلت العمدة إلى التفاصيل. وإليكم اقتباس مما قالته: "بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستلامي منصب عمدة هذه المدينة العظيمة، سأجري فقط مقابلات فردية مع الصحفيين غير البيض". باسم "العدالة"، ترفض لوري لايتفوت إجراء مقابلة مع الصحفيين البيض.
 
وشددت العمدة، على أنه لا يوجد شيء شخصي في تصرفها هذا، بل حتى نوهت بأن بعض المراسلين البيض الذين يغطون أنباء "شيكاغو سيتي هول"، على قدر عال من الموهبة ويعملون بجد، لكنهم ووفقا لتعبيرها "للأسف لا يزالون من البيض".
 
وأكد كارلسون، أنه لم يقل أحد مثل هذه الأشياء بصوت عالٍ بطريقة أكثر وضوحا. الأبيض غير مؤهل لأنه أبيض اللون.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout