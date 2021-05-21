بلينكن يطمئن غرينلاند: لا نعتزم شراء جزيرتكم

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته لجزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك أن الولايات المتحدة لا تسعى لشراء هذه الجزيرة.

جاء ذلك خلال إجابة بلينكن عن أسئلة الصحفيين خلال لقائه مع رئيس وزراء غرينلاند موتيه إيغيديه ووزير خارجية غرينلاند بيليه بروبرغ ووزير الخارجية الدنماركي يبيه كوفود.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد طرح في عام 2019 فكرة شراء الولايات المتحدة لجزيرة غرينلاند الواقعة في منطقة القطب الشمالي، ما أسفر عن توترات دبلوماسية بين واشنطن وكوبنهاغن.

ورفضت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتيه فريدريكسن مناقشة بيع غرينلاند للولايات المتحدة، مؤكدة أن الجزيرة "ليست للبيع".

وكانت فكرة شراء غرينلاند من الدنمارك تتداول في الولايات المتحدة منذ القرن التاسع العشر، ولم يكن ترامب أول من طرحها، حيث درسها ويليام سيوارد، وزير الخارجية الأمريكي في الستينات من القرن الـ 19، الذي حقق صفقة شراء ألاسكا من روسيا آنذاك، وبعده السفير الأمريكي لدى الدنمارك موريس فرانسيس إيغان في عام 1910، وكذلك أعضاء الكونغرس والدبلوماسيون بعد الحرب العالمية الثانية.

وقبل أكثر من 100 عام من ترامب، اشترت الولايات المتحدة من الدنمارك الجزر التي تعرف اليوم بجزر العذراء الأمريكية في البحر الكاريبي في صفقة عقدت في عام 2016 مقابل الذهب بقيمة 25 مليون دولار (587 مليون دولار بالأسعار الحالية).