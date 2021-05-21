محكمة كندية: إيران تتحمل مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية

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قضت محكمة في مقاطعة أونتاريو الكندية بأن إيران مدينة بتعويضات لعائلات رفعت دعاوى قضائية بعدما أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة ركاب أوكرانية في يناير 2020.

وخلصت محكمة العدل العليا في أونتاريو، يوم الخميس، إلى أن إسقاط الطائرة كان "عملا إرهابيا متعمدا"، استنادا بشكل أساسي إلى أدلة مكتوبة قدمها محامون يمثلون عائلات بعض الضحايا.

ولم يصدر القاضي حكما في شأن التعويضات على أن يتم التعامل معها في جلسة لاحقة. وطلبت الدعوى عند رفعها في البداية تعويضا لا يقل عن 1.5 مليار دولار كندي (1.2 مليار دولار أمريكي).

ولم تدافع إيران عن نفسها في المحكمة.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن المكتب في واشنطن الذي يتولى الشؤون القنصلية للإيرانيين في كندا، لم يرد على اتصالات ورسالة بالبريد الإلكتروني.

يذكر أن إسقاط الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران في 8 يناير 2020 أسفر عن مقتل 176 شخصا، بينهم عشرات الكنديين.

وقالت الحكومة الإيرانية إن إسقاط الطائرة كان "خطأ كارثيا" ارتكبته قوات كانت في حالة تأهب قصوى خلال مواجهة مع الولايات المتحدة في أعقاب اغتيال قائد "فيلق القدس" للحرس الثوري قاسم سليماني.