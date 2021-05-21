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بايدن يصادق على قانون جرائم الكراهية للحد من تزايد قتل الأمريكيين من أصول آسيوية

21
MAY
2021
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صادق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، على قانون جرائم الكراهية (كوفيد-19) الذي أقره الكونغرس، وذلك بعد سلسلة من الهجمات البارزة على الأمريكيين الآسيويين في أعقاب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
 
وقال بايدن بهذه المناسبة إن "الصمت تواطؤ ولا يمكننا أن نكون متواطئين، علينا أن نتحدث، علينا أن نتحرك، وهذا ما فعلته. لا أستطيع أن أشكركم بما فيه الكفاية، أنا فخور اليوم"، بحسب وكالة "رويترز".
 
وتقوم فكرة القانون، الذي رعته السيناتور الديمقراطية، مازي هيرونو، والنائبة الديمقراطية غريس مينغ، بتعيين موظفا في وزارة العدل الأمريكية للإسراع بمراجعة جرائم الكراهية التي تم الإبلاغ عنها للشرطة أثناء جائحة (كوفيد-19).
كما يوفر القانون إرشادات لوكالات إنفاذ القانون الحكومية والمحلية للإبلاغ عن جرائم الكراهية، وتوسيع حملات التثقيف العام وإصدار إرشادات لمكافحة اللغة التمييزية في وصف الوباء.
 
وارتفعت التقارير التي تتناول ممارسة أعمال عنف ضد الأمريكيين الآسيويين منذ بداية الوباء، وقال نشطاء وأفراد من الشرطة إن المشاعر المعادية لآسيا تغذيها تعليقات من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والتي تلقي باللوم على وباء "كورونا" من داخل الصين، باستخدام مصطلحات أطلقها مثل "إنفلونزا الكونغ".
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