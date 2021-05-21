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وزير الخارجية الأميركي.. رحلة "مرتقبة" إلى الشرق الأوسط

21
MAY
2021
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أعلنت واشنطن مساء الخميس، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيتوجه إلى الشرق الأوسط "في الأيام المقبلة"، وذلك في أعقاب دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ وتوقف 11 يوما من القصف المتبادل بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن بلينكن تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي، الذي "رحب بالرحلة المرتقبة للوزير بلينكن له إلى المنطقة، حيث سيلتقي وزير الخارجية في الأيام المقبلة نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني ونظراء إقليميين للتباحث معهم في جهود التعافي، والعمل سويا على بناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين".

ولم يحدد برايس متى بالتحديد سيبدأ الوزير الأميركي جولته في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن رحب باتفاق وقف إطلاق النار، معتبرا أنه يمثل "فرصة حقيقية" للتقدم نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقال بايدن في خطاب مقتضب ألقاه من البيت الأبيض: "أنا مقتنع أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون على حد سواء العيش بأمان والتمتع بنفس المستوى من الحرية والازدهار والديمقراطية".

وأضاف: "ستواصل إدارتي جهودها الدبلوماسية المتكتمة لكن الحازمة للتحرك نحو تحقيق هذا الهدف".

وتابع: "أعتقد أن لدينا فرصة حقيقية لإحراز تقدم وأنا ملتزم العمل في سبيل ذلك"، مشيدا بالدور الذي لعبته القاهرة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع المحاصر.

وفي الساعة الثانية من فجر الجمعة بالتوقيت المحلي، دخل حيز التنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بعد 11 يوما من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014، وأوقع عددا كبيرا من القتلى، غالبيتهم فلسطينيون.

 

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