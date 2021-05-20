إسرائيل وحماس توافقان على اقتراح وقف إطلاق النار

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أعلنت كل من إسرائيل وحركة "حماس"، الخميس، الموافقة على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، اعتبارا من الساعة الثانية من فجر الجمعة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل "وافقت على المقترح المصري لوقف إطلاق النار من الطرفين، ودون أية شروط".

وبدوره، أوضح المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، أن الكابينت "التأم هذا المساء وقبل بالإجماع بتوصية قادة الأجهزة الأمنية جميعا، من بينهم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، ورئيس الشاباك، ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي، بقبول المقترح المصري لوقف إطلاق النار من قبل الطرفين".

كما أعلنت حركة "حماس" و"الجهاد"، الموافقة رسميا على المقترح المصري. وأكد مسؤول في حماس لوكالة أنباء "رويترز"، بدء وقف إطلاق النار مع إسرائيل في الثانية من صباح الجمعة.

وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

من جانبها، نفت مصادر سياسية إسرائيلية "ادعاءات حماس بشأن وجود أي تفاهمات تتعلق بالقدس والحرم القدسي وحي الشيخ جراح، ضمن وقف إطلاق النار".

وكانت مؤشرات قد توالت، الخميس، بشأن موافقة وشيكة من قبل إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة على وقف لإطلاق النار، من أجل وضع حد للتصعيد الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا، بين قتيل وجريح.

نقل مراسل "سكاي نيوز عربية"، الخميس، عن مصدر سياسي مطلع، أن الكابينت الإسرائيلي سيصوت لوقف لإطلاق النار من جهة واحدة، يدخل حيز التنفيذ الجمعة.

وأشار المصدر إلى موافقة حركة حماس على الهدنة مع إسرائيل، في إطار الوساطة المصرية الساعية إلى وقف العنف.

في غضون ذلك، تحدث البيت الأبيض عن تقارير مشجعة عن فرص وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.