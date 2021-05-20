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أوباما يكشف سرا عن المخلوقات الفضائية ومجسماتها

20
MAY
2021
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أعلن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أن الأرشيف السري لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" يحتوي على صور لما يسمى بـ"الصحون الطائرة".
 
وجاء تصريح الرئيس الأمريكي السابق أوباما خلال مقابلة خاصة في برنامج "عرض متأخر جدا مع جيمس كوردن".
 
وقال أوباما إنه "عندما أصبحت رئيسا للبلاد في عام 2008، حاولت معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة لديها مختبرات سرية تتعلق بالسفن الغريبة ومدى وجود دلائل على حضارات خارج كوكب الأرض"، مضيفا: "لقد أجرى مسؤولو الإدارة تحقيقا وقدموا إجابة سلبية عن هذا الموضوع".
 
وأشار أوباما إلى أن "هناك وجود مراقبة دائمة للأجسام الطائرة، والتي لم يتم تحديد مصدرها"، مضيفا أنه "لا يمكننا أن نفسر كيف تتحرك وما هي مساراتها".
 
في وقت سابق، قال المدير السابق للاستخبارات الوطنية الأمريكية، جيمس وولسي، إن الطيارين العسكريين الأمريكيين على تواصل دائم بمجسمات غامضة قادرة على التحرك في الهواء بشكل سريع.
 
 
 
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