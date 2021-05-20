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الاستخبارات الروسية: واشنطن تحاول نشر قواتها المنسحبة من أفغانستان في دول الجوار

20
MAY
2021
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أعلن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، أن الولايات المتحدة تحاول نشر قواتها المنسحبة من أفغانستان بالدول المجاورة، داعيا منظمة معاهدة الأمن الجماعي لرفض لهذا الأمر.

وقال ناريشكين في تصريح للصحفيين: "من الواضح أنه عندما قررت الولايات المتحدة سحب القوات من أفغانستان، فإنها لم ترغب في فقدان السيطرة على هذه المنطقة، ولديها نوايا لنشر ولو جزء من مواردها الموجودة اليوم في أفغانستان في البلدان المجاورة".

وأضاف: "نحن ندرك، بل ولدينا معلومات تفيد بوجود محاولات للقيام بذلك، ونعول على ألا يوافق الشركاء والحلفاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي على ذلك".

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر، بأن "الولايات المتحدة قد تنشر قوات انسحبت من أفغانستان في أوزبكستان وطاجيكستان، لكن لا توجد حتى الآن اتفاقيات بهذا الشأن".

وأكد خبراء لوكالة "سبوتنيك" أنه "من غير المرجح أن توافق طشقند ودوشنبه على ذلك في ضوء علاقاتهما الوثيقة مع موسكو".

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