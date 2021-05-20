الولايات المتحدة تطلق قمرا صناعيا لمراقبة الصواريخ المعادية

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أطلقت شركة United Launch Alliance (ULA) الأمريكية صاروخ النقل Atlas V وعلى متنه قمر صناعي لمراقبة التهديدات الصاروخية.

وتشير الشركة إلى أن صاروخ النقل Atlas V أطلق من مطار كيب كانافيرال الفضائي في ولاية فلوريدا، في الساعة 13.37 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الساعة 20.37 بتوقيت موسكو)، وعلى متنه القمر الصناعي SBIRS GEO-5 لمراقبة التهديدات الصاروخية، من مدار ثابت بالنسبة للأرض، لينضم إلى مجموعة أقمار SBIRS الصناعية لمنظومة الإنذار المبكر الفضائية، التي تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء، لإطلاق الصواريخ الباليستية.

وتشير الشركة، إلى أن "هذا القمر سيعزز عمل مجموعة أقمار SBIRS التي تراقب باستمرار التهديدات الصاروخية ضد الولايات المتحدة وحلفائها، من أجل أن يتمكن زعماء هذه الدول من اتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذ الحياة".

وتجدر الإشارة، إلى أن الولايات المتحدة بدأت في تنفيذ منظومة SBIRS في عام 2011. وحاليا تعمل أربعة أقمار صناعية في الفضاء أطلق آخرها SBIRS GEO-4 في عام 2018.