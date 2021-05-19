مقتل امرأتين وإصابة 5 أخريات بهجوم على حافلة ركاب كاليفورنيا

A + A -

أعلنت السلطات الأمريكية، الثلاثاء، مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار على حافلة ركاب جرى فيها احتفال بعيد ميلاد إحدى الركاب في ولاية كاليفورنيا.

وقالت شرطة دائرة أولكيند، في بيان: "تم في الساعة 00:19 من يوم 18 مايو إطلاق نار في طريق سيارات... وأصاب عدد كبير من الرصاص حافلة ركاب كبيرة ما أسفر عن جرح عدة أشخاص بدرجات مختلفة، وتوفي اثنان من المصابين متأثرين بجروحهما".

وأوضحت الشرطة أن الحافلة تعرضت لإطلاق نار على يد شخصين مجهولين من داخل سيارتهما، وتم استهدافها بحوالي 70 طلقة نارية، مؤكدة أن الحادث كان هجوما مخططا له.

وبينت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر مطلعة أن الحافلة كانت تعود إلى أوكليند من سان فرانسيسكو وجرى داخلها الاحتفال بعيد الميلاد الـ21 لإحد الركاب.

وذكرت مصادر طبية أن القتيلين هما امرأتان شابتان، مضيفة أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة 5 نساء أخريات.