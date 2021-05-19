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النائبة رشيدة طليب تواجه بايدن في مطار ديربورن

19
MAY
2021
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أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، حديثا مكثفا استمر حوالي 8 دقائق مع النائبة الديمقراطية من أصل فلسطيني رشيدة طليب على مدرج مطار مدينة ديربورن بولاية ميشيغان اليوم الثلاثاء.
 
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بايدن صافح طليب ودخل الاثنان في محادثة طويلة.
 
وقال بايدن لطليب: "أنا معجب بذكائك وشغفك وتعاطفك واهتمامك بالآخرين"، مضيفا: "أدعو الله أن تكون جدتك وعائلتك بخير في الضفة الغربية".
 
وتابع: "سأعمل لسلامة أهلك بالضفة الغربية أنت محاربة وأشكر الله على ذلك".
 
وشنت طليب أمس هجوما على إدارة بايدن وعدد من الديمقراطيين لدعمهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإسرائيل.
 
وقالت طليب: "كفى يا سيد بايدن.. لن تفعل هذا على مرأى منا"، مطالبة إياه بالحديث علانية ضد العدوان الإسرائيلي لمحاسبة نتنياهو وقيادة إسرائيل.
 
يذكر أن والد رشيدة حربي طليب غادر الضفة الغربية في عام 1975، قبل عام من ولادتها في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان وهي الأكبر بين 14 طفلا ومتزوجة من رجل من قريتها بيت عور الفوقا.
 
ولا تزال جدتها (والدة أمها) مفتية طليب، التي يعتقد أنها في التسعينات من عمرها، من سكان رام الله ويعيش أقاربها في منزل صغير من طابق واحد مع بستان زيتون قرب نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية.
روسيا اليوم
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