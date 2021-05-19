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وزير بريطاني: عمليات الإغلاق المحلية لا تزال واردة

19
MAY
2021
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قال وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس إن فرض عمليات إغلاق محلية لا يزال واردا في بعض أجزاء البلاد التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
 
وزير بريطاني: عمليات الإغلاق المحلية لا تزال واردةوزير الصحة البريطاني: السلالة الهندية من كورونا لا تؤثر على كبار السن المحصنين
وأوضح يوستيس أن هناك "خارطة طريق واضحة للخروج من الإغلاق. لكن بحال تدهور الوضع في بعض المناطق، فلا يمكننا استبعاد إعادة فرض بعض عمليات الإغلاق المحلية".
 
وأكد "أننا نقوم بعمليات مراقبة مكثفة للحالات المسجلة في هذه المناطق، مع زيادة عدد الاختبارات لتحديد الإصابات ونوع الطفرة للتعامل معها".
 
وتواجه بريطانيا قلقا متزايدا بشأن الانتشار المحتمل للطفرة الهندية من فيروس كورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
 
وقال خبراء الصحة العامة إنه من المتوقع أن تصبح الطفرة الهندية هي الطفرة المهيمنة في المملكة المتحدة في غضون أيام.
 
وكشف متحدث باسم الحكومة البريطانية أن انتشار هذه الطفرة قد يؤدي إلى "اضطراب خطير في خطط تخفيف القيود في بداية الصيف".
 
أعلنت حكومة بريطانيا أنها ستتخذ في منتصف يونيو القادم قرارا بشأن ما إذا كانت ستنتقل إلى المرحلة الأخيرة من تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
روسيا اليوم
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