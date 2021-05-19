الصين... هلع ورعب بعد اهتزاز ناطحة سحاب ارتفاعها 300 متر... فيديو

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عاش سكان مدينة شينغن الصينية، الواقعة على حدود هونغ كونغ، لحظات من الهلع والرعب بعد اهتزاز أكبر ناطحة سحاب في المدينة، والتي يبلغ طولها حوالي 300 متر، ما تسبب في حالة من الذعر والخوف عند المتواجدين أمام المبنى.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتناول لقطات من حادثة اهتزاز ناطحة السحاب، التي تم بناؤها عام 2000، وفقا لما نقله موقع قناة "سي إن إي".

ويعتبر "سيج بلازا" من أكثر المباني الرمزية في مدينة شينغن، ويضم سوقا تجارية ضخمة للمنتجات الإلكترونية.

وأعلنت السلطات الأمنية أن "سيج بلازا" اهتز قرابة الساعة 13:50 بالتوقيت المحلي، 05:50 بتوقيت غرينتش، وبأنه يجري التحقق من أسباب اهتزاز ناطحة السحاب، حيث أنه لم يضرب أي زلزال المدينة اليوم.

وأظهرت لقطات الفيديو هلع وخوف المارة والمتواجدين قرب الناطحة وفرارهم من المكان.