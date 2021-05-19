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تحقيق جنائي يستهدف منظمة ترامب

19
MAY
2021
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أعلنت المدعية العامة في ولاية نيويورك الثلاثاء أن "منظمة ترامب" المجموعة المملوكة لعائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مستهدفة بتحقيق جنائي.

وقالت المتحدثة باسم المدعية ليتيسيا جيمس "أبلغنا منظمة ترامب بأن تحقيقنا حول المنظمة لم تعد طبيعته محض مدنية". وأضافت "نحقق الآن بشكل نشِط حول منظمة ترامب في مسائل جنائية، جنبا إلى جنب مع المدعي العام في مانهاتن".


وتضم منظمة ترامب مئات الشركات المرتبطة بدونالد ترامب أو أقرباء له، خصوصا فنادق وشركات عقارية وملاعب للغولف.

وفتح مدعي مانهاتن الديموقراطي سايروس فانس في 2018 تحقيقا يتركز مبدئيا على مبالغ دفعت قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016، إلى عشيقتين مفترضتين للملياردير الجمهوري، وتم توسيعه ليشمل معلومات عن احتيال ضريبي ومصرفي وعلى شركات تأمين.

ويجري التحقيق بشكل سري أمام هيئة محلفين كبيرة.

وحصل المدعي فانس في شباط/فبراير على بيانات حول دخل دونالد ترامب في السنوات الثماني الأخيرة وكذلك عائدات "منظمة ترامب" بعد معركة قضائية طويلة.

وينفي ترامب الذي غادر البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير أي تجاوزات ووصف التحقيق بأنه "استمرار لأكبر حملة اضطهاد سياسي في تاريخ بلدنا".

 

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