living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تسريب فيديو للبحرية الأميركية يوثق "جسما طائرا غريبا"

19
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أظهر مقطع فيديو صورته البحرية الأميركية وسربه مؤخرا مخرج أفلام وثائقية، جسما طائرا غير معروف، يختفي في مياه المحيط الهادئ قبالة كاليفورنيا.

وقد التقطت الفيديو طائرة تابعة للبحرية الأميركية في يوليو عام 2019، وتم تسجيله في مركز المعلومات القتالية التابع للسفينة الحربية الأميركية "يو إس إس أوماها"، وفقا للمخرج جيريمي كوربل.

ويبدو في المقطع جسم كروي يطير فوق الماء لبضع دقائق قرب مدينة "سان دييغو" قبل أن يختفي، ويمكن سماع أفراد عسكريين وهم يقولون في شريط الفيديو: "لقد نزل في الماء".

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أن المقطع تم تسجيله بواسطة أفراد البحرية، وقالت إن مراجعته ستتم من قبل "فرقة عمل الظواهر الجوية المجهولة" التابعة للبنتاغون، التي تم إنشاؤها العام الماضي "للحصول على نظرة ثاقبة عن طبيعة وأصول" هذه الأجسام.

وجاء نشر الفيديو قبل أيام قليلة من بث برنامج "60 دقيقة"، على شبكة "سي بي إس"، مقابلة مع اثنين من الطيارين السابقين في البحرية، تحدثا خلالها عن إرسالهما للتحقيق في "عدة مركبات جوية غريبة" هبطت 80 ألف قدم في أقل من ثانية، في حادث وقع أيضا قبالة "سان دييغو" عام 2004.

أحد الطيارين، وهو الكابتن ديف فرافور، قال لبرنامج "60 دقيقة" إن الأفراد عثروا على "جسم صغير أبيض" يتحرك فوق الماء قبل أن يختفي.

وبعد ثوان قليلة، قالت السفينة الحربية "يو إس إس برينستون"، التي ينتمي إليها فرافور، إن الجسم ظهر مرة أخرى على رادارها على بعد 60 ميلا.

وناقشت قصة مطولة في مجلة "نيويوركر" بعنوان "كيف بدأ البنتاغون في التعامل بجدية مع الأجسام الطائرة الغريبة"، الشهر الماضي، مقالا للصحفية ليزلي كين، في "نيويورك تايمز" قبل أربع سنوات، يفيد بأن البنتاغون أنفق ملايين الدولارات على برنامج لتحديد التهديدات، بهدف فحص طائرات مجهولة الهوية كانت تتحرك بسرعات عالية للغاية، من دون مؤشرات واضحة على الدفع.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout