البرلمان التركي: على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لتلقين إسرائيل درسا رادعا

A + A -

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إنه "يجب على المجتمع الدولي، اتخاذ خطوات ملموسة من أجل تلقين إسرائيل درسا قاسيا ورادعا، في مواجهة عدوانها على الشعب الفلسطيني".

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أشار فيه إلى متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، أكد شنطوب "ضرورة استمرار الحوار رفيع المستوى بين الجانبين بسبب المشاكل المعقدة في المنطقة التي تؤثر على البلدين".

وأعرب عن "إدانته الشديدة لتصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في المسجد الأقصى، ومن ثم قطاع غزة، في أيام العيد".

وعبر عن "بالغ قلقه إزاء مقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين في غزة، بينهم أطفال ونساء".

وأكد أن "إسرائيل تمارس إرهاب دولة في قطاع غزة، وترتكب جرائم ضد الإنسانية، أمام أنظار المجتمع الدولي".

وشدد على "عزم تركيا على مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق".

ولفت إلى أن "تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة في سبيل إيقاف العدوان الإسرائيلي الهمجي".

واعتبر أنه "يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات ملموسة على الفور في سبيل تلقين إسرائيل المحتلة درسا قاسيا ورادعا".