بايدن يتخلى عما رآه ترامب شيقا

A + A -

لا تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إمكانية شراء جزيرة غرينلاند من الدانمرك.

أعلنت ذلك وكالات أنباء نقلا عن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي قال ردا على سؤال بهذا الشأن: "لا".

غرينلاند جزيرة تابعة للدانمارك. ووفق بلينكن فإن الولايات المتحدة تعتزم تعزيز الشراكة مع الدانمارك من دون أن تعارض أن توسع الصين أو أي دولة أخرى العلاقات الاقتصادية مع غرينلاند بشرط أن تحترم الصين القواعد التي يلتزم بها المجتمع الدولي.

وتنضوي الدانمارك في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأكد بلينكن أن بايدن يقيِّم عاليا جدا حلف الناتو. وترى واشنطن إبان ذلك ان من الضروري أن يزيد جميع أعضاء الناتو نفقاتهم الدفاعية.

وذكرت صحيفة "فزغلاد" الروسية أن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب قال، في إشارة إلى إمكانية شراء الولايات المتحدة لجزيرة غرينلاند، إن هذا شيق من وجهة النظر الاستراتيجية.