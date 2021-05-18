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كوريا الجنوبية تصف تقريرا صحفيا بأنه "خبيث"

18
MAY
2021
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وصفت كوريا الجنوبية أحد التقارير الصحفية بأنه "ليس كاذبا فقط، ولكنه تقرير خبيث".
 
وبحسب بيان للخارجية الكورية الجنوبية نشرته وكالة "يونهاب"، أكدت أن تقريرا نشرته صحيفة "مايل بيزنس"، "ليس كاذبا فقط، بل هو تقرير خبيث".
 
ونفت الخارجية الكورية الجنوبية ما ورد في التقرير من معلومات تحدثت عن مقايضة تقوم على تحسين علاقاتها مع اليابان مقابل عقد الولايات المتحدة الأمريكية قمة مع كوريا الشمالية، على غرار القمم المنعقدة في عهد "ترامب".
 
وكانت صحيفة "مايل بزنس" قد نشرت ما يفيد أن المسؤولين الكوريين الجنوبيين حاولوا إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس "جو بايدن" بتبني اتفاقية عام 2018 التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون"، بعد القمة الأولى بين الكوريتين، مقابل أن تقوم سيئول بتحسين علاقاتها مع اليابان.
 
وأوضح البيان أن كوريا الجنوبية وأمريكا قامتا بالتشاور فيما يتعلق بعملية مراجعة السياسات الأمريكية بشأن كوريا الشمالية، مؤكدا أنه لم يتم تعليق أي قضايا دبلوماسية أخرى على السياسات الخاصة بالشمال خلال تلك العملية.
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