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إصابات كورونا في الهند تتجاوز 25 مليون حالة

18
MAY
2021
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أعلنت الهند، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل أكثر من 260 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه تم كذلك تسجيل عدد قياسي من الوفيات جراء الفيروس.
 
وتجاوز العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا في الهند 25 مليون حالة، اليوم الثلاثاء، بعد رصد 263,533 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ عدد الوفيات اليومية بوباء كوفيد-19 مستوى قياسيا عند 4329 حالة.
 
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 وتشير بيانات وزارة الصحة الهندية إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 25.23 مليون حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 278,719 حالة وفاة، ولا يسبقها في ذلك إلا الولايات المتحدة والبرازيل.
 
عالميا، تجاوزت إصابات كورونا، التي تم تسجيلها في أكثر من 210 دول ومناطق، 163.37 مليون إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 3.5 ملايين حالة وفاة، وفقا لإحصاء لوكالة رويترز.
 
وأظهر الإحصاء أن عدد الوفيات جراء وباء كوفيد-19، الذي اكتشفت حالاته الأولى في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019، في العالم ارتفع إلى 3,523,229 حالة وفاة.
 
ووفقا للإحصاء، تصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث الإصابات والوفيات بكورونا، حيث تم تسجيل أكثر من 33 مليون إصابة، منها 586,271 وفاة.
 
وتأتي البرازيل بعد الهند من حيث الإصابات لكنها تتفوق عليها من حيث الوفيات، فقد بلغ عدد الإصابات فيها 15,627,475 إصابة، من بينها 435,751 حالة وفاة.
 
عربيا، يتصدر العراق عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الإصابات 1,142,925 إصابة، من بينها 15,995 حالة وفاة.
 
ويأتي الأردن ثانيا بعدد إصابات وصل إلى 725,258 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 9,276 حالة وفاة.
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