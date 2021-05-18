"اتصال هام" بين بايدن ونتنياهو...

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أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب خلال محادثة هاتفيّة الإثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "تأييده" وقفا لإطلاق النار في مواجهة تصاعد أعمال العنف.

وقال البيت الأبيض في بيان اتّسم بحذر شديد "لقد عبّر الرئيس عن تأييده وقفا لإطلاق النار"، في وقت تتعالى أصوات كثيرة داخل المعسكر الديموقراطي من أجل دعوة بايدن للمطالبة بشكل صريح بوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وتم التطرق خلال المكالمة الهاتفية إلى المناقشات الجارية مع مصر "وشركاء آخرين" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، حسب البيان.

وإذ أكّد بايدن مجددا "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، فإنّه "شجّع" أيضا إسرائيل خلال هذه المكالمة الهاتفية، على "بذل كل الجهود الممكنة، لضمان حماية المدنيين الأبرياء"، حسب البيان.