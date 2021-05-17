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إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في "الجهاد الإسلامي"

17
MAY
2021
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، استهداف قائد بسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بغارات جوية شنتها طائرات حربية باتجاه سيارة كان يستقلها غربي قطاع غزة.


وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له "أنه تم استهداف قائد اللواء الشمالي في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، حسام أبو هربيد، باستهداف سيارة كان يستقلها غربي مدينة غزة"، وفقا لما نقله موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي.


وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، أن "سلاح الجو الإسرائيلي قصف 9 مقار لحركة "حماس" بقطاع غزة خلال الساعات الماضية، من بينها منازل قادة تشكيلات ميدانية قال إنها "استُخدمت كمخازن للأسلحة"، بالتوازي مع رشقات صاروخية من القطاع على المستوطنات المحاذية له".

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