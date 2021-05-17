living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اعتقال مسؤول سبي الإيزيديات في داعش.. هل يكشف مصير الآلاف؟

17
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مع تزايد وتيرة هجمات تنظيم داعش الإرهابي، وتحركاته في العراق وخاصة في المناطق المتاخمة للحدود مع سوريا، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلقاء القبض على اثنين من أبرز الإرهابيين الدواعش بعد اجتيازهما الحدود مع سوريا، غربي محافظة نينوى.

 وذكرت الخلية في بيان صحفي: "بعملية نوعية وبعد توفر المعلومات الاستخبارية المتكاملة، لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، التي أشارت لوجود تحرك من قبل فلول داعش الإرهابي، لاجتياز الحدود من سوريا باتجاه الأراضي العراقية".

وأضافت "تم على إثرها مراقبة تلك العناصر من خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية، والتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غربي نينوى، حيث تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالتعاون مع الفوج الأول لواء المشاة 71 وبكمين محكم من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين البارزين في منطقة (جلبارات) التابعة إلى ناحية ربيعة غربي نينوى بعد اجتيازهما الحدود".

وتابعت خلية الإعلام الأمني: "أحدهما مسؤول ما يسمى التفخيخ والكفالات في البعاج، والآخر ما يسمى مسؤول قوة الاقتحامات وهو من قاد عملية اقتحام مركز شرطة المومي في ربيعة، الذي شارك بعمليات سبي الإيزيديات فيها والمشار إليهم وفقا للمعلومات الاستخبارية، كون لديه 4 أشقاء مع داعش قتلوا أثناء معارك التحرير، ويعد الملقى القبض عليهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض، وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

اجتياح سنجار

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أجتاح منطقة سنجار، في بداية شهر أغسطس من عام 2014، بعد أسابيع قليلة من احتلاله لمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى العراقية، شرع في تنفيذ حملة تطهير عرقي وديني وإبادة جماعية بحق عشرات آلاف المواطنين الكرد الإيزيديين، وقام بتنفيذ عمليات سبي واختطاف واغتصاب منظمة وواسعة النطاق، بحق آلاف من النساء والفتيات الإيزيديات، ممن كان يبيعهن في أسواق النخاسة في المدن والمناطق الخاضعة لسلطته آنذاك، كمدينتي الموصل العراقية والرقة السورية.

ويرى مراقبون أن اعتقال هذا الإرهابي البارز في صفوف داعش، من قبل القوات العراقية، وهو أحد المتورطين الأساسيين في جرائم استرقاق واغتصاب آلاف المواطنات الإيزيديات، سيسهم في كشف المزيد من التفاصيل والمعلومات المتعلقة بتلك الجرائم ومرتكبيها، حيث لا زالت آلاف النساء والفتيات القصر مجهولات المصير بعد اختطافهن على يد الدواعش منذ أعوام.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout