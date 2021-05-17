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مسؤول أمني إسرائيلي : جولة التصعيد مع غزة تقترب من نهايتها وسندخل في أيام حرجة

17
MAY
2021
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أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "بات من الممكن رؤية نهاية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "انتهاء الجولة سيستغرق عدة أيام".

 

وفي تصريح لقناة "12" الإسرائيلية، قال المسؤول الأمني الإسرائيلي إنه "بناء على جلسة الكابينيت التي عقدت اليوم، يقدر أنه بات من الممكن رؤية نهاية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة".

 

وأضاف: "نقترب من نهاية الجولة وندخل إلى أيام حرجة"، مشيرا إلى أن "انتهاء الجولة سيستغرق عدة أيام".

 

وذكرت القناة الإسرائيلية أن "هناك مسؤولين أمنيين إسرائيليين لديهم مخاوف من تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية، الأمر الذي سيمنح حركة حماس إنجازا إسرائيل لا ترغب أن تحصل عليه".

 

وأشارت إلى أن "مسؤولين في الكابينيت يقدرون انتهاء المعركة عن طريق الوسطاء المصريين وبدون فرض شرط إعادة جثامين الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس".

روسيا اليوم
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