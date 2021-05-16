living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بلينكن يتصل بوكالة "أسوشيتد برس" بعد تدمير مقرها في غزة بغارة إسرائيلية

16
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا مع رئيس وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس"، غاري برويت، بعد تدمير مقرها في قطاع غزة بغارة جوية إسرائيلية.
 
وأعرب وزير الخارجية عن دعمه الثابت للصحفيين المستقلين ووسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، وأشار إلى أهمية ما ينقلوه في مناطق الصراع.
 
وأعرب بلينكن عن ارتياحه لأن فريق الوكالة في غزة لم يصب بأذى.
 
وقصف الجيش الإسرائيلي مساء أمس السبت، مبنى في قطاع غزة، كان يضم مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس.
 
وأصبح هذا المبنى رابع برج يتم تدميره نتيجة الضربات الإسرائيلية ضد أهداف في قطاع غزة.
 
وزعم الجيش الإسرائيلي، بأن المبنى كان يضم معدات عسكرية لـ"حماس"، واستخدمت المكاتب الإعلامية للحركة كدروع بشرية.
 
وقد حذر الجيش الإسرائيلي المدنيين والصحفيين قبل تنفيذ الهجوم على المبنى.
 
هذا ولا تزال الهجمات الصاروخية المتبادلة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي متواصلة  منذ 10 مايو.
 
وبحسب أحدث البيانات، قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في الجانب الإسرائيلي و146 في الجانب الفلسطيني.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout