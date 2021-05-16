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مكافحة الأمراض الأمريكية توصي بمواصلة استخدام الكمامات في المدارس

16
MAY
2021
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أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، بمواصلة استخدام الكمامات داخل المدارس حتى نهاية العام الدراسي الجاري 2020-2021.
 
وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن المدارس في الولايات المتحدة يجب أن تواصل استخدام الكمامات خلال العام الدراسي 2020-2021، وفقا لرويترز.
 
وأضافت المراكز في توجيهاتها الأخيرة، أن جميع مدارس رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر "يجب أن تنفذ استراتيجيات الوقاية، ويجب أن تعطي الأولوية للاستخدام الشامل والصحيح للكمامات والتباعد الجسدي".
 
كانت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، سمحت يوم الاثنين الماضي، باستخدام لقاح فايزر وبيونتيك المضاد لكوفيد-19 للأطفال من عمر 12 عاما، موسعة برنامج التحصين في البلاد بعد تباطؤ كبير في معدلات التطعيم.
 
واللقاح متاح بموجب ترخيص للاستخدام الطارئ من سن 16 عاما في الولايات المتحدة.
 
وقال مصنعو اللقاح إنهم "بدأوا عملية الحصول على الموافقة الكاملة لهذه الأعمار الأسبوع الماضي".
 
 
وقالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، إنها "كانت تعمل على تعديل ترخيص الاستخدام الطارئ ليشمل ملايين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما".
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