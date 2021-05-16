زلزال بقوة 5.7 درجة يقع قبالة الساحل الشرقي لليابان

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ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأساهيكاوا في اليابان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال ضرب على عمق 16.9 كم على بعد 104 كيلومترات من كوشيرو.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على وقع في تمام الساعة (03:23 بتوقيت غرينتش)، عند دائرة عرض (42.037 شمالا) وخط طول (144.474 شرقا).

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو ضحايا جراء الزلزال، ولم يتم الإعلان عن أي حالة تأهب لتسونامي.

وضرب صباح يوم الجمعة الماضي، زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر بالقرب من محافظة فوكوشيما اليابانية، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وتقع اليابان في منطقة نشطة زلزاليا تُعرف باسم "حلقة النار" وتعاني بانتظام من الزلازل القوية.

تسبب زلزال عام 2011 الذي بلغت قوته 9.0 درجة والتسونامي التالي له في مقتل أكثر من 15 ألف شخص وتسبب في كارثة محطة فوكوشيما النووية.