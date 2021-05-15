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بعد تدمير العدو الاسرائيلي "برج الجلاء"… رئيس “الأسوشيتد برس” مصدوم!

15
MAY
2021
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عبر رئيس وكالة الأسوشيتد برس عن صدمته من تفجير برج الجلاء الذي يضم مكتب الوكالة ومؤسسات وشركات إعلامية دولية ومحلية أخرى في غزة، معتبرا أن ما حدث يعني أن العالم سيسمع أخبار أقل عما يحدث في غزة.

وقال الرئيس والرئيس التنفيذي للأسوشيتد برس، غاري برويت، إنه “مصدوم” من استهداف الجيش الإسرائيلي لبرج الجلاء في وسط غزة.

وأصدر برويت البيان التالي عقب تدمير برج الجلاء، الذي يضم مكاتب وكالة الأسوشيتد برس، إلى جانب وسائل إعلامية عالمية ومحلية أخرى.

وقال برويت في البيان “نشعر بالصدمة والرعب من استهداف وتدمير الجيش الإسرائيلي للمبنى الذي يضم مكتب أسوشيتد برس وغيرها من المؤسسات الإخبارية في غزة”.

وأضاف “لقد عرفوا منذ فترة طويلة موقع مكتبنا وعرفوا أن الصحفيين كانوا هناك. تلقينا تحذيرا بشأن استهداف المبنى”، وفقا للبيان الذي نشرته الوكالة على موقعها على الإنترنت.

وتابع يقول “نحن نسعى للحصول على معلومات من الحكومة الإسرائيلية ونعمل مع وزارة الخارجية الأميركية لمحاولة معرفة المزيد”.

وقال “هذا تطور مزعج بشكل لا يصدق. لقد تجنبنا بصعوبة خسارة فادحة في الأرواح. كان هناك العشرات من صحفيي وكالة الأسوشييتد برس والعاملين المستقلين داخل المبنى ولحسن الحظ تمكنا من إجلائهم في الوقت المناسب”.

وختم قالا “لن يعرف العالم الكثير عما يحدث في غزة بسبب ما حدث اليوم”، في إشارة إلى قصف وتدمير برج الجلاء وسط مدينة غزة.

وكانت غارة جوية إسرائيلية دمرت، اليوم السبت، برج الجلاء، الذي يتألف من 12 طابقا ويقع في شارع الجلاء بحي الرمال في غزة.

ووفقا للتقارير، فقد قصفت الطائرات الإسرائيلية البرج بأربع صواريخ.

وزعم بيان للجيش الإسرائيلي أن البرج ضم مصالح عسكرية لحركة حماس.

وأضاف بيان للجيش الإسرائيلي ان المبنى الذي انهار وسط مدينة غزة يضم مكاتب إعلامية تتستر حماس بها وتستخدمها دروعا بشرية.

وفي وقت لاحق اليوم السبت، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، على تويتر إن واشنطن تواصلت “مباشرة” مع الإسرائيليين وطلبت “ضمان سلامة وأمن الصحفيين”، وذلك بعد قصف الطيران الإسرائيلي لبرج الجلاء في قطاع غزة.

وأوضحت ساكي: “تواصلنا مباشرة مع الإسرائيليين لضمان أن سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة مسؤولية أساسية”.

 

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