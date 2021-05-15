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لوحة مستطيل أزرق "بدون عنوان" بمبلغ 38 مليون دولار

15
MAY
2021
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قد يقول البعض منا "حتى لو أعطيت لي مجانا" فلن أقبلها، ولكن هذا الفنان له تاريخ طويل في بيع اللوحات الفنية الغريبة بأسعار خيالية.
 
فقد بيعت لوحة المستطيل الأزرق، وهي اللوحة المسماة "بدون عنوان" للفنان والأستاذ الجامعي الأميركي مارك روثكو بأكثر من 38 مليون دولار أميركي.
 
والعمل الفني الذي يبدو بسيطا، والذي يعتبر على نطاق واسع على أنه تحفة فنية مؤثرة، بيعت في مزاد علني في دار كريستيز بمدينة نيويورك.
 
واللوحة الفنية التي تحمل اسم "بدون عنوان" وقياسها 68 بوصة في 54 بوصة، كانت اللوحة قبل الأخيرة التي أنجزها روثكو قبل أن يموت منتحرا في العام 1970.
 
ويقول الخبراء إن العمل الزيتي على القماش يتميز بدرجات مختلفة من اللون الأزرق والتي "تتحول وتلمع" أثناء التقاطها للضوء، والتي بدورها "تجسد روح أعمال حياته".
 
ويعد روثكو أحد أشهر الفنانين في الولايات المتحدة، وقد صنع لنفسه اسما برسم كتل كبيرة من الألوان بأشكال مختلفة، معظمها من المستطيلات والمربعات.
 
الفنان الروسي المولد، الذي هاجرت عائلته إلى الولايات المتحدة في العام 1913، رسم 3 أعمال فنية فقط، بما فيها هذا العمل، في الأشهر الأخيرة من هذه الحياة، ويقال إنه اعتبرها "أعمق" إنجازاته.
 
وكانت اللوحة جذبت اهتماما عالميا قبل أن تجلب في النهاية 38.21 مليون دولار، وفق ما ذكرت صحيفة ذي ميترو البريطانية.
 
وقالت إميلي كابلان، من دار كريستيز: "لوحة روثكو قبل الأخيرة، بدون عنوان، تقدم رؤية فاصلة للألوان المتوهجة والبراقة. وتمثل ترنيمة رنانة مضيئة تلخص ببلاغة روح عمل حياة الفنان".
 
وكانت لوحة سابقة تحمل اسم "رقم 10" للفنان نفسه بيعت في دار كريستي للمزادات عام 2015 مقابل 81.9 مليون دولار، فيما كانت التقديرات تشير إلى أنها ستباع مقابل 45 مليون دولار.
 
وتصدرت لوحة "برتقالي وأحمر وأصفر" للفنان مارك روثكو، مبيعات كريستي في العام 2012 وسجلت 86.9 مليون دولار.
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