living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأمير هاري يكشف "أسرار الماضي" وسبب الرحيل

15
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف الأمير هاري سببا مهما، وحساسا، وراء انتقاله مع زوجته وابنهما آرتشي إلى الولايات المتحدة، في مقابلة عُرضت الخميس.
 
واعتبر هاري، أنه أراد من ذلك الانتقال كسر "حلقة المعاناة" في العائلة، بعدما اكتشف أن والده الأمير تشارلز كان يعامله "بالطريقة التي كان قد عومل بها"، كما تذكر شعوره بالعجز التام بمواجهة ما لاقته والدته الأميرة ديانا خلال سنواتها الأخيرة قبل مصرعها الدامي بحادث سيارة.
 
وتندرج هذه التصريحات في سياق المقابلة النارية التي أجراها هاري وزوجته ميغان ماركل مع الإعلامية الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري، وأحدثت صدمة في بريطانيا إثر عرضها في مارس.
 
وقد اتهم هاري وميغان خلال المقابلة خصوصا فردا لم يسمياه في العائلة الملكية البريطانية بالتساؤل عن لون بشرة طفل الزوجين المنتظر حينها.
 
وأكد الأمير هاري عبر مدونة "أرمتشير إكسبرت" الصوتية الأميركية أنه غير عاتب على والده، معتبرا أن الأخير بدوره "عانى" في صغره. وقال هاري، البالغ من العمر 36 عاما، خلال المقابلة: "على صعيد تربية الأطفال، وإذا ما اختبرت نوعا من الألم أو المعاناة بسبب الألم أو المعاناة اللذين عاشهما والداي، سأحرص على كسر الحلقة".
 
وسيتعاون هاري وأوبرا وينفري في سلسلة وثائقيات مخصصة للصحة الذهنية بعنوان "ذي مي يو كانت سي"، تبدأ عرضه "آبل تي في +" في 21 مايو.
 
وخلال الترويج لهذا البرنامج، أكد الأمير هاري عبر بودكاست "أرمتشير إكسبرت" أنه أدرك بعيد بلوغه سن العشرين أنه لا يرغب في الاستمرار بالالتزامات الملكية، في موقف عائد بجزء منه إلى "ما حصل مع أمي".
 
كما تذكر شعوره بـ"العجز التام" بعد رؤيته والدته الأميرة ديانا "ملاحقة من قناصي صور المشاهير" حين كان طفلا.
 
ويعيش هاري وميغان مع ابنهما آرتشي، البالغ سنتين، في مونتيسيتو شمال لوس أنجلوس، وهما ينتظران مولودة هذا الصيف.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout