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إعصار يتسبب بقتلى وجرحى وتدمير ممتلكات في ووهان الصينية

15
MAY
2021
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لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب المئات إضافة إلى تدمير العديد من المنازل والممتلكات جراء إعصارين ضربا إقليمين في الصين أمس الجمعة، وفقا لتقارير إعلامية صينية.
 
وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم السبت إن إعصارين اجتاحا مدينة ووهان بوسط الصين وبلدة في إقليم جيانغسو الشرقي مما أسفر عن وقوع ضحايا وإلحاق خسائر مادية في الممتلكات.
 
وأضافت شينخوا أن 6 أشخاص لقوا حتفهم في مدينة ووهان بإقليم هوبي كما أصيب 218 بعد أن اجتاح إعصار يوم الجمعة منطقة كيديان مساء الجمعة.
 
ودمر الإعصار 27 منزلا وألحق أضرارا بنحو 130 منزلا آخر، كما أفادت وكالة رويترز.
 
يشار إلى أن مدينة ووهان، هي المدينة التي يعتقد أن فيروس كورونا المستجد قد تفشى فيها، قبل أن ينطلق إلى باقي أنحاء العالم ويتحول إلى وباء كوفيد-19، في بدايته في شهر ديسمبر من العام 2019.
 
وأضافت وكالة الأنباء الصينية أن إعصارا آخر اجتاح بلدة شينجي بإقليم جيانغسو مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين، فيما ألحقت الرياح الشديدة أضرارا بمنشآت كهرباء وهدمت عدة مصانع بحسب ما أفاد مسؤولون في دائرة الإطفاء.
 
الجدير بالذكر أنه غالبا ما تضرب الأعاصير إقليم جيانغسو في أواخر فصل الربيع وأوائل الصيف.
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