بايدن اعتبر أن الأزمة بين الفلسطينيين واسرائيل لن تمضي وقتا طويلا

A + A -

نقلت قناة "CNN" عن مسؤولين مطلعين أن الرئيس الأميركي جو بايدن اعتبر الأربعاء أن الأزمة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني "لن تمضي وقتا طويلا".

وأفادت القناة، في تقرير نشرته الجمعة، استنادا إلى مسؤولين رفيعي المستوى، بأن البيت الأبيض يتابع عن كثب المحادثات التي تقودها مصر لإنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت المصادر إن بايدن صرح يوم الأربعاء بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأنه يعتقد أن الأزمة لن تمضي طويلا، لكنه لم يوضح ما هو الدور، الذي ستقوم به الولايات المتحدة في هذه الجهود.

وأشار المسؤولون الى أن تفاؤل بايدن مرتبط جزئيا بالمحادثات التي أجراها الطرف الأميركي مع الحلفاء في المنطقة، خاصة مصر وقطر، اللتين لهما علاقات وثيقة مع "حماس"، آملا في أن تسهم في التوصل إلى صفقة لإنهاء عمليات القصف.