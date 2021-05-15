القضاء الفرنسي يقرّ حظر تظاهرة مؤيّدة للفلسطينيين ومنظّموها يرفضون القرار

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أعلن منظّمو تظاهرة كانت مقرّرة السبت في باريس دعماً للشعب الفلسطيني أنّهم ماضون في إجرائها على الرّغم من قرار أصدره القضاء وأكّد حظرها.

وقالت «منظمة الفلسطينيين» في إيل-دو-فرانس، وهي واحدة من مجموعة تضمّ 27 منظمة، الجمعة بعد وقت قصير من تأكيد محكمة قرار الحظر: «لأنّنا نرفض إسكات تضامننا مع الشعب الفلسطيني ولأننا لن نُمنع من التظاهر، سنكون حاضرين (في مترو) باربيس (شمال العاصمة الفرنسية) غداً الساعة 15.00» (13.00 بتوقيت غرينتش).

وأقام منظّمو التظاهرة التي حظرت بأمر من الحكومة، دعوى عاجلة للطعن بهذا القرار الذي يعتبرونه جائراً. وقال المحامي سيفن غيز غيز إنّ «فرنسا هي البلد الديمقراطي الوحيد الذي يحظر مثل هذه التظاهرة!»، معتبراً أنّ قرار حظرها هو هجوم على حرية التعبير. ودان الطبيعة السياسية لهذا القرار «الذي اتّخذ بموجب طلب من وزير الداخلية جيرالد دارمانان».

وأوضح قائد شرطة باريس ديدييه لالمان الذي أصدر قرار الحظر الخميس أنّ هناك احتمالاً فعلياً لحدوث «اضطرابات خطيرة في النظام العام» وكذلك «انتهاكات ضد معابد ومصالح إسرائيلية»، مذكّراً، على غرار دارمانان، بتظاهرة مؤيّدة للفلسطينيين جرت في باريس عام 2014 وتحولت إلى اشتباكات.