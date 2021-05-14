وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من حرب أهلية في اسرائيل

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دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس المسؤولين الإسرائيليين المحليين إلى "المساعدة في التهدئة"، مؤكدا أن ذلك سيساعد في "عدم انجرار المنطقة إلى حرب أهلية".

وأجرى غانتس، الخميس، محادثات مع أكثر من 40 من رؤساء المجالس الإقليمية، وناقش معهم "التحديات الأمنية والمدنية".

وأكد خلال المحادثات أن "القيادة المحلية يجب أن تساعد في تهدئة المنطقة"، مشددا على أن "هذا هو الوقت المناسب لتهدئة المنطقة والقيام بأنشطة توعية بين اليهود والعرب حتى لا ننجر إلى حرب أهلية".

وتشهد مدن عديدة احتكاكات وأعمال عنف بين السكان اليهود والفلسطينيين، على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد حول مدينة القدس وقطاع غزة.

ووسط مخاوف من أن العنف قد يخرج أكثر عن السيطرة، تعتزم واشنطن إرسال مبعوثها هادي عمرو للمنطقة لإجراء محادثات مع إسرائيل والفلسطينيين، فيما لم تسفر جهود الوساطة من مصر وقطر والأمم المتحدة حتى الآن عن تحقيق أي تقدم.