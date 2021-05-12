روسيا اليوم : "القسام" تعاود قصف صهاريج "كاتسا" النفطية جنوب عسقلان بصواريخ جديدة

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قصفت "كتائب القسام" مجددا حقل صهاريج "كاتسا" جنوب عسقلان الذي تشتعل فيه النيران منذ أمس، بـ20 صاروخا من طراز Q20 ردا على قصف غزة.

وكانت القناة "12" الإسرائيلية أفادت بإصابة خط أنابيب الوقود بين إيلات وعسقلان بهجوم صاروخي من قطاع غزة.

وأكد مسؤول إسرائيلي في قطاع الطاقة لوكالة "رويترز" أن "خط أنابيب إسرائيلي أصيب"، دون ذكر تفاصيل.

وأظهر مقطع فيديو بثته القناة "12" ألسنة اللهب وهي ترتفع مما بدا أنه مستودع وقود كبير.

وكانت "كتائب القسام" الفلسطينية أعلنت عن توجيه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ130 صاروخا.

وصرح أبو مجاهد بأن "المقاومة ستجعل من تل أبيب نسخة مكررة عن عسقلان وبسيف القدس ستقطع أوصال بقرتهم المقدسة".