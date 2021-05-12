بايدن يطلب من عباس «تهدئة» الأزمة

أعلن ناطق باسم مجلس الأمن القومي لدى البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن وجّه رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شدد فيها على «ضرورة تهدئة الأزمة الحالية» مع إسرائيل.



وأوضح الناطق، أن رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأميركية في القدس جورج نول، سلّم أمس الرسالة التي «جاءت رداً على رسالة تهنئة بايدن على الانتخابات بعث بها عباس في وقت سابق من هذا العام». ومع أنه لم يذكر تفاصيل الرسالة، قال الناطق، إن «هذا جزء من التواصل المستمر لهذه الإدارة مع القيادة الفلسطينية في شأن مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الجهود الجارية لتهدئة العنف واستعادة الهدوء».