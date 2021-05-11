living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مشرعان أميركيان يتدخلان بأزمة "تذاكر الطيران الملغاة"

11
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

طالب عضوا مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطيان إد ماركي وريتشارد بلومنثال، 10 شركات طيران أميركية بالالتزام بإعادة أموال جميع التذاكر التي تم إلغاؤها خلال جائحة فيروس كورونا.

وكتب ماركي، وهو من ماساتشوستس، وبلومنثال من كونيتيكت، في رسالة اطلع عليها موقع "سكاي نيوز عربية"، الاثنين، أن "الأميركيين يحتاجون إلى نقود في جيوبهم لدفع ثمن الطعام والسكن والوصفات الطبية خلال هذه الحالة الطارئة".

ووجه المشرعان الأميركيان في رسالتهما إلى المدراء التنفيذيين للشركات 8 أسئلة، تتعلق باسترداد المسافرين أموالهم، وقسائم الاعتماد لشراء تذاكر بديلة، مطالبين بالرد عليها قبل يوم 28 مايو الجاري.

بديل غير عادل

وشهدت شكاوى العملاء بشأن المبالغ العالقة ارتفاعا هائلا، وأصبحت من أبرز القضايا المتعلقة بالسفر الجوي أثناء الجائحة وفقا لوزارة النقل الأميركية.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الركاب قدموا أكثر من 107 آلاف شكوى رسمية ضد شركات الطيران منذ مارس 2020، من بينها 95 ألفا، أي 89 بالمئة، تتعلق بإعادة الأموال.

وقالت شركات الطيران إنها أعادت للمسافرين مبالغ نقدية كبيرة، مع تقليص جداول الرحلات أو عندما قرر العملاء عدم السفر، لكن المدافعين عن حقوق المستهلكين وثقوا حالات تعرض فيها بعض العملاء لضغوط حتى يقبلوا اعتمادات للسفر مستقبلا بدلا من النقد.

وبشكل عام، عندما تلغي شركة طيران إحدى رحلاتها يحق لكل مسافر استعادة نقوده، أما عندما يلغي العميل تذكرته، فقد لا يحق له الحصول على النقد، ويضطر لقبول رصيد نقدي لاستخدامه في شراء تذكرة أخرى.

لكن الاعتمادات عادة ما تأتي مع تواريخ انتهاء لصلاحيتها، وقد قامت العديد من شركات الطيران، مثل "أميركان إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز"، بتمديد تواريخ انتهاء صلاحية بعض الائتمانات حتى عام 2022، في حين امتنعت شركات أخرى عن التمديد.

وخلال العام الماضي، قدم الكونغرس الأميركي أكثر من 50 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لشركات الطيران، لتمويل نفقات الرواتب، وحصلت بعض الشركات على قروض حكومية لتغطية تكاليف أخرى.

ائتمانات بالمليارات

ولا يوجد مبلغ محدد لمجموع قيمة التذاكر الملغاة أو ائتمانات الرحلات المستحقة، التي انتهت صلاحيتها مؤخرا، فيما تقدر تقارير المستهلك أن الرقم يتراوح بين 12 و15 مليار دولار، لكن السناتورين ماركي وبلومنثال قدرا الرقم، في رسالتهما، بنحو 10 مليارات دولار.

وقالت منظمة "خطوط أميركا الجوية"، التي تمثل 7 شركات من أصل 10 شركات اتصل بها عضوا مجلس الشيوخ، إن أعضاءها أعادوا للعملاء نقودا في عام 2020 أكثر بكثير من العام الذي سبق الجائحة.

وطالب السناتوران ماركي وبلومنثال شركات الطيران في رسالتهما، بحذف أي تواريخ لانتهاء الصلاحية من اعتمادات السفر وذلك "كحد أدنى"، وقالا إن سياسات انتهاء الصلاحية والاسترداد المعقدة إلى جانب المخاوف الصحية المستمرة وقيود السفر، تعني أن المسافرين "يتعرضون الآن لخطر فقدان مليارات الدولارات التي اضطروا فعليا إلى إقراضها لصناعة الطيران من دون فوائد".

وجاء في الرسالة أيضا أنه "من دون إزالة تواريخ انتهاء الصلاحية، فإن الشركات قد تشجع المسافرين على السفر قبل أن يشعروا بالأمان على متن الطائرة، خشية أن يفقدوا التذاكر التي اشتروها بأموال حصلوا عليها بشق الأنفس".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout