إعلان حال الطوارئ في 17 ولاية أميركية

A + A -

أعلن البيت الأبيض، في وقت متأخر الأحد، حال الطوارئ في 17 ولاية، إضافة إلى العاصمة واشنطن، إثر تعرض أكبر خط أنابيب وقود في الولايات المتحدة لهجوم إلكتروني.

وتفرض حال الطوارئ، نقل الوقود عن طريق البر للعاصمة واشنطن، إضافة الى كل من الولايات التالية: فرجينيا وماريلاند وديلاويرو وأركنساس وفلوريدا وجورجيا وكنتاكي ولويزيانا وميسيسيبي ونيوجيرسي ونيويورك وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وكارولينا الجنوبية وتينيسي وتكساس وآلاباما.

ويعد هذا الخط من أكبر الخطوط الناقلة للمشتقات النفطية من بنزين السيارات وبنزين الطائرات والديزل، إذ يمد الساحل الشرقي للولايات المتحدة بـ45% من احتياجاته، بواقع 2.5 مليون برميل يوميا. ولم يتضح على الفور حجم الهجوم، أو دوافعه، أو الجهة التي تقف خلفه.