حصيلة دامية.. حفلة عيد ميلاد أميركية تتحول إلى مأتم

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قال مسؤولون أميركيون، يوم الأحد، إن سبعة أشخاص من بينهم المشتبه فيه لقوا مصرعهم في حادث إطلاق نار، بمدينة كولورادو سبرينغز التابعة لولاية كولورادو الأميركية .

وبحسب السلطات الأميركية، فإن الحادث الدامي وقع في ساعة مبكرة من صباح الأحد بعد أن هاجم مطلق النار حفلة عيد ميلاد كانت صديقته حاضرة فيها.

وقال البيان الذي أصدرته الشرطة ومسؤولون بالمدينة "لدى وصولهم عثر رجال الشرطة على ستة قتلى ورجل بالغ مصاب بجروح خطيرة".

وأضافت أن الرجل المصاب جرى نقله إلى مستشفى محلي حيث توفي متأثرا بجروحه".

وتُعتبر عمليات إطلاق النار في الولايات المتّحدة آفة مزمنة، وتشهد البلاد في كلّ مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجدّداً للنقاش حول تفشّي الأسلحة النارية لكن من دون إحراز أي تقدّم على هذا الصعيد.

ويرفض الكثير من الأميركيين التخلّي عن حقّهم الدستوري في حيازة الأسلحة النارية، لا بل إنّهم اندفعوا لشراء المزيد من هذه الأسلحة منذ بدأت جائحة كوفيد-19، وكذلك أيضاً خلال الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي شهدتها البلاد في ربيع 2020 وخلال التوتّرات الانتخابية التي تأجّجت في الخريف الماضي.

وفي 2020 قُتل في الولايات المتّحدة أكثر من 43 ألف شخص بسلاح ناري، بما في ذلك في حالات انتحار، وفق موقع "غان فايلنس أركايف".