السودان يؤكد أهمية التعاون مع الولايات المتحدة في كافة المجالات

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو اليوم الأحد، أهمية التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة في المجالات كافة.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس السيادة الإنتقالي بعد اجتماع بحث خلاله دقلو مع المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فليتمان، "مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، مشيدا بالاهتمام المتواصل الذي توليه الحكومة الأمريكية لإنجاح الفترة الانتقالية بالسودان".

وحسب البيان، فقد تطرق دقلو خلال اللقاء للتطورات على الحدود مع إثيوبيا، مؤكدا أنه لا تراجع عن حدود السودان المتعارف عليها وفقا للاتفاقيات الدولية، وشدد على أهمية الحل السلمي للقضية.

كما أشار إلى تطورات الأوضاع بشأن ملف سد النهضة، لافتا إلى موقف السودان الثابت الداعي لضرورة التوصل لاتفاق ملزم لكل الأطراف.

من جانبه، أكد فيلتمان أهمية السودان ومنطقة القرن الإفريقى للولايات المتحدة، لافتا إلى ضرورة التنسيق والتعاون لإنجاح مهمته، ووصف العلاقات السودانية الأمريكية بأنها "علاقات قديمة ومتجذرة".

وكان فيلدمان، الذي يزور السودان في إطار جولته الإفريقية، قد اجتمع أمس السبت مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان.