جلسة طارئة للبرلمان العربي لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس في 19 الحالي

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وافقت هيئة مكتب البرلمان العربي على عقد جلسة طارئة للبرلمان العربي، الاربعاء في 19 الحالي في القاهرة، وذلك لمناقشة الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة واقتحامها المسجد الأقصى المبارك واعتداءاتها المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني، فضلا عن التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن "عقد هذه الجلسة الطارئة، يأتي انطلاقا من قيام البرلمان العربي بمسؤوليته القومية في نصرة القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب الأولى، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الجرائم المستمرة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعم كافة حقوقه، وفي مقدمها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".