living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إيران تسعى إلى "إحياء الاتفاق النووي" ورفع العقوبات عبر مباحثات فيينا

9
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يؤكد أن بلاده تسعى إلى إحياء الاتفاق النووي من خلال مباحثات فيينا، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف يؤكد أنّ إيران تسعى من أجل الرفع الكامل لإجراءات الحظر بصورة عملية وفورية.

عباس عراقتشي، النائب السياسي بوزارة الخارجية الإيرانية، يغادر "فندق جراند فيينا" بعد المحادثات النووية المغلقة في فيينا في 7 أيار/ مايو 2021
 

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده تسعى إلى إحياء الاتفاق النووي من خلال مباحثات فيينا.

وفي تغريدة على تويتر، قال ظريف إنه "بينما نحاول إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) في فيينا، من الضروري أن نتذكر كيف بدأت هذه القضية".

وأضاف أنه "قبل 3 أعوام، في مثل هذا اليوم، انتهك مهرج مفضوح التزامات أميركا في إطار الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، واليوم يجب على الرئيس الأميركي جو بايدن أن يقرر ما إذا كانت أميركا ستواصل عدم الالتزام بالقانون أو الالتزام بالقانون. المسؤولية هي على عاتق أميركا وليس إيران".

في سياق متصل، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، عن حصول التوافق بشأن رفع كافة إجراءات الحظر تقريباً. وقال إن مفاوضات فيينا مستمرة للبحث في بعض التفاصيل. 

كما أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أنّ إيران تسعى من أجل الرفع الكامل لإجراءات الحظر بصورة عملية وفورية.

وتابع: "لو تحقق هذا الأمر وتم التحقق من نتائجه الاقتصادية عملياً فلا ينبغي التأخر حتى ساعة واحدة في الموافقة على الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي".

في هذا الإطار، قال عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي رضا سليمي، إن رئيس المجلس قاليباف لديه 4 خطوط حمراء يجب أخذها بعين الاعتبار في مفاوضات فيينا، من ضمنها رفع جميع إجراءات الحظر المفروضة سواء المشار إليها في الاتفاق النووي أو التي فرضها ترامب.

وأشار إلى أنّ الخط الأحمر الثاني هو موضوع التحقق من رفع الحظر والذي يجب أن يتم من قبل الطرف المقابل (إيران)، أما الخط الأحمر الثالث متعلق بأميركا "وهو أننا يجب ألا يكون لنا أي تفاوض مع أميركا قبل رفع كل إجراءات الحظر".

ولفت سليمي إلى أنّ الخطر الأحمر الرابع هو موضوع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس الشورى والسياسات التي تم إبلاغها والتي يجب الالتزام بها في المفاوضات.

بدوره، قال عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإسلامي أحمد أمير أبادي فراهاني، أن النواب أكدوا في الجلسة غير العلنية للمجلس اليوم الأحد ضرورة أن لا تلحق المحادثات النووية الجارية في فيينا أي ضرر بمصالح إيران.

وأشار أمير أبادي فراهاني إلى أن الجلسة ناقشت المحادثات الجارية في فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 وأن رئيس المجلس قدم تقريراً بهذا الصدد.

وتابع عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى قائلاً "لقد علمنا أنهم قسموا الحظر إلى قسمين، الأول يتعلق بالاتفاق النووي، والآخر فرض لدواعي أخرى، في حين أن موقف إيران هو رفع أنواع الحظر وإزالة كل العراقيل التي تواجه المنتجين والمصدرين الإيرانيين".

هذا وتواصل اللجان التقنية اجتماعاتها في فيينا بعد جولة شهدت تفاؤلاً حذراً مع ضيق الوقت للتوصل إلى اتفاق.

 

 

الميادين 

 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout