إيران تسعى إلى "إحياء الاتفاق النووي" ورفع العقوبات عبر مباحثات فيينا

في سياق متصل، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، عن حصول التوافق بشأن رفع كافة إجراءات الحظر تقريباً. وقال إن مفاوضات فيينا مستمرة للبحث في بعض التفاصيل.

كما أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أنّ إيران تسعى من أجل الرفع الكامل لإجراءات الحظر بصورة عملية وفورية.

وتابع: "لو تحقق هذا الأمر وتم التحقق من نتائجه الاقتصادية عملياً فلا ينبغي التأخر حتى ساعة واحدة في الموافقة على الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي".

في هذا الإطار، قال عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي رضا سليمي، إن رئيس المجلس قاليباف لديه 4 خطوط حمراء يجب أخذها بعين الاعتبار في مفاوضات فيينا، من ضمنها رفع جميع إجراءات الحظر المفروضة سواء المشار إليها في الاتفاق النووي أو التي فرضها ترامب.

وأشار إلى أنّ الخط الأحمر الثاني هو موضوع التحقق من رفع الحظر والذي يجب أن يتم من قبل الطرف المقابل (إيران)، أما الخط الأحمر الثالث متعلق بأميركا "وهو أننا يجب ألا يكون لنا أي تفاوض مع أميركا قبل رفع كل إجراءات الحظر".

ولفت سليمي إلى أنّ الخطر الأحمر الرابع هو موضوع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس الشورى والسياسات التي تم إبلاغها والتي يجب الالتزام بها في المفاوضات.

بدوره، قال عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإسلامي أحمد أمير أبادي فراهاني، أن النواب أكدوا في الجلسة غير العلنية للمجلس اليوم الأحد ضرورة أن لا تلحق المحادثات النووية الجارية في فيينا أي ضرر بمصالح إيران.

وأشار أمير أبادي فراهاني إلى أن الجلسة ناقشت المحادثات الجارية في فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 وأن رئيس المجلس قدم تقريراً بهذا الصدد.

وتابع عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى قائلاً "لقد علمنا أنهم قسموا الحظر إلى قسمين، الأول يتعلق بالاتفاق النووي، والآخر فرض لدواعي أخرى، في حين أن موقف إيران هو رفع أنواع الحظر وإزالة كل العراقيل التي تواجه المنتجين والمصدرين الإيرانيين".

هذا وتواصل اللجان التقنية اجتماعاتها في فيينا بعد جولة شهدت تفاؤلاً حذراً مع ضيق الوقت للتوصل إلى اتفاق.

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