living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تقرير يكشف تفاصيل مهمة في خطة ترامب السرية لتصفية سليماني

9
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف تقرير من موقع "ياهو نيوز" الإخباري تفاصيل غير مسبوقة عن الغارة الأميركية التي استهدفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في يناير من العام الماضي.

واعتمد الموقع في تقريره على مقابلات مع 15 مسؤولا أميركيا، حاليين وسابقين، حول العملية التي وافق عليها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وفي ليلة تنفيذ العملية، انتشرت ثلاثة فرق قناصة في مواقع مخفية على جانب الطريق في مطار بغداد الدولي، وكان أحد القناصة يحمل في عدته كاميرا تنقل ما يجري مباشرة إلى السفارة الأميركية.

ووفق تفاصيل التقرير، بعد هبوط طائرة سليماني في مطار بغداد متأخرة بساعات، ساعد عناصر من مجموعة مكافحة الإرهاب الكردية CTG، الذين كانوا متواجدين في المطار متنكرين بزي عمال، في التحقق من تواجد سليماني على الطائرة.

وينقل تقرير الموقع، أن سليماني والوفد المرافق له ركبوا في سيارتين وتوجهوا لمغادرة المطار.

ويشير التقرير إلى أنه بعد تحرك الموكب انطلقت ثلاث طائرات بدون طيار باتجاه الهدف، اثنان منهما كانتا مزودتين بصواريخ هيلفاير.

ووفق التقرير، فإنه مع وصول الموكب إلى "منطقة العملية" بحسب الخطة الأميركية، أطلق مشغلو الطائرات بدون طيار النار عليهما.

وبحسب التفاصيل، دمر صاروخان من طراز هيلفاير سيارة سليماني، فيما حاول سائق السيارة الثانية الهروب، وتمكن من ذلك لحوالي 91 متر قبل أن يفجر السيارة صاروخ ثالث من طراز هيلفاير.

ومن التفاصيل الأخرى التي أشار إليها التقرير، أقدم سليماني على تغيير هواتفه المحمولة ثلاث مرات خلال الساعات الست التي سبقت رحلته من دمشق.

وفقا لمسؤول عسكري أميركي. عمل ضباط الاتصال التابعون لقيادة العمليات الخاصة المشتركة الأميركية مع نظرائهم الإسرائيليين في تل أبيب للمساعدة في تتبع الهواتف المحمولة لسليماني.

ونقل الإسرائيليون، بعد تمكنهم من الوصول إلى أرقام سليماني، المعطيات إلى الأميركيين الذين تعقبوا هاتف سليماني واكتشفوا تواجده في بغداد، وفق التقرير.

وقالت الولايات المتحدة بشكل متكرر إن سليماني مسؤول عن هجمات استهدفت جنودا أميركيين في العراق ومناطق أخرى، وأنه كان يخطط لاستهداف قواتها في المنطقة.

وقتل مع سليماني، القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وهما مصنفان على قائمة الإرهاب الأميركية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout