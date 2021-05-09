الصاروخ الصيني لم يعد تائهاً.. أين سقطت بقاياه؟

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دخل الصاروخ الصيني "التائه" الذي شغل العالم طيلة الأيام الماضية، الغلاف الجوي للأرض، حيث تفكّك فوق "بحر العرب"، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي.

وأعلنت الصين أنّ بقايا الصاروخ سقطت بالمحيط الهندي والإحداثيات تُرجّح منطقة جنوب غرب الهند وسريلانكا.

أتى ذلك، بعد أن أشار مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني في وقت سابق في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الموقع المتوقع لحطام الصاروخ الشارد "لونغ مارش 5" حدد على خط الطول 28.38 درجة شرقا وخط العرض 34.43 شمالا.

كما أشارت إحداثيات المكتب المذكور إلى أن بقاياه ستقع في موقع ما في البحر الأبيض المتوسط. فيما كانت مواقع أخرى لتتبع حركته أشارت إلى أنه سيسقط قبالة تقاطع الساحلين المصري والليبي.





لا أضرار

كانت وزارة الخارجية الصينية أكدت أن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي، مستبعدةً بشدة أن يسبّب أي ضرر.

بدوره، أوضح مركز المراقبة والتتبع الفضائي في الاتحاد الأوروبي "إي.يو إس.إس.تي" أن احتمالات تأثير الصاروخ على مناطق مأهولة على الأرض "ضعيفة". لكنه أشار في حينه إلى إلى أن عدم السيطرة على حركة الصاروخ تجعل أي تكهنات غير مؤكدة.

وكان "لونغ مارش 5 بي" انطلق من جزيرة هاينان الصينية في 29 نيسان، حاملاً على متنه مركبة تيانهي غير المأهولة، والتي كانت تحمل ما سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية دائمة.

إلا أنه خرج عن مساره المتوقع، فانشغلت وسائل الاعلام حول العالم بقضيته على مدى الأيام الماضية، وسلطت الأضواء على أماكن سقوطه المتوقعة.