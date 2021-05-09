إصابة امرأتين وطفلة بجروح في إطلاق نار في تايمز سكوير

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أصيبت امرأتان وطفلة في عامها الرابع بجروح في إطلاق نار وقع عصر السبت في ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة الأميركية، من دون أن تتّضح في الحال دوافع الهجوم.

وقال متحدّث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إنّ إطلاق النار وقع عند مفترق الطرق بين الجادّة السابعة والشارع 44، مضيفا إنّ المصابين الثلاثة نقلوا إلى مستشفى في مانهاتن وحياتهم ليست في خطر.



وأكّدت الشرطة إنّها لم تعتقل أيّ مشتبه به حتّى الآن، مشيرة إلى أنّ "التحقيق ما زال جارياً"، من دون مزيد من التفاصيل.



وفي تغريدة على تويتر، قال رئيس بلدية المدينة بيل دي بلاسيو "لحسن الحظ، فإنّ حالة هؤلاء المارّة الأبرياء مستقرّة".



وأضاف أنّ "الشرطة تطارد مرتكبي هذا العمل العنيف وستسوقهم أمام العدالة. يجب أن يتوقف تدفّق الأسلحة غير الشرعية التي تصل إلى نيويورك".



ووفقاً لتقرير أصدره أخيراً "تايمز سكوير ألاينس"، رابطة التجّار في الحيّ، فقد سجّلت المنطقة 25 جريمة عنف في الربع الأول من عام 2021 مقابل 17 جريمة في نفس الفترة من عام 2020.