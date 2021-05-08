living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"عودة كورونا".. بلد يرصد إصابات جديدة بعد "الشهر النظيف"

8
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد أكثر من شهر من عدم تسجيل إصابات محلية، رصدت 176 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في 19 منطقة من فيتنام خلال الأيام العشرة الماضية، حسبما قالت وزارة الصحة.

وتم إغلاق المستشفى الوطني للأمراض الاستوائية في هانوي، الذي كان في الخطوط الأمامية لعلاج مرضى "كوفيد 19"، بعد أن ثبتت إصابة طبيب وممرضتين وأكثر من 20 مريضا بالفيروس في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

في غضون ذلك، تم إغلاق مستشفى كيه بالمدينة المخصص لعلاج مرضى السرطان، الجمعة، بعد اكتشاف 11 حالة إصابة بالفيروس.

وقال وزير الصحة نوين تانه لونغ، خلال اجتماع حكومي بثه التلفزيون الوطني "في تي في" مساء الجمعة: "الوضع ينذر بالخطر لأننا نواجه العديد من حالات التفشي المنتشرة في أنحاء البلاد، مع عدم وضوح مصادر انتقال المرض ووجود سلالات متعددة للفيروس".

وفي 19 مقاطعة ومدينة بها حالات "كوفيد 19"، تم إغلاق المدارس ونقل الفصول الدراسية عبر الإنترنت.

وفي هانوي حثت السلطات المواطنين على الامتناع عن التجمع، بينما تم إغلاق حدائق المدينة وأكشاك الطعام.

وفي مدينة هو تشي منه جنوبي البلاد، تم حظر التجمعات لأكثر من 30 شخصا بدءا من نهاية هذا الأسبوع، كما أغلقت الحانات والنوادي وصالات الألعاب الرياضية والمطاعم.

ومنذ بداية الوباء، سجلت فيتنام 3137 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout