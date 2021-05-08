سيناتور روسي يعلق على تصريح بلينكن حول سياسة واشنطن التي "قوضت النظام العالمي"

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علق السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التي انتقد فيها سياسة واشنطن الخارجية في السنوات الأخيرة.

وكان بلينكن اعترف سابقا بأن بعض تصرفات البيت الأبيض في تلك الفترة كانت تقوض النظام العالمي المبني على "قواعد"، مضيفا أن خطوات إدارة الرئيس جو بايدن مثل عودة واشنطن إلى اتفاقية باريس للمناخ وإعادة انضمامها إلى منظمة الصحة العالمية تظهر للعالم استعداد الولايات المتحدة للتعاون ضمن إطار المؤسسات الدولية.

وكتب بوشكوف على قناته في "تلغرام": "ليس هذا نقدا ذاتيا وليس اعترافا بأن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم أو مخالفات للقانون.. هذا شيء مختلف تماما".

واعتبر السيناتور أن الطرف المستهدف بهذه الانتقادات هو إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأكد أن تصريحات بلينكن تدل على تمسك الولايات المتحدة بنهجها الهادف إلى فرض هيمنتها العالمية، و"هذا ما يسمى بالنظام المبني على القواعد"، مضيفا أن روسيا ودولا أخرى لا تقبل هذا النوع من "قواعد عالم أحادي القطب"