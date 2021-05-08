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كارثة كورونا مستمرة بالهند: الأطباء تركوا المصابين بعد نفاد الأكسجين

8
MAY
2021
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لا حديث في الهند يعلو على صوت كورونا، لكن الحديث هنا ليس على اللقاحات أو زيادة الإصابات المعتادة في دول العالم كافة، ولكنه حديث يسيطر عليه الموت فقط، حيث تعاني دولة الهند من كارثة حقيقية بعد ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد فيها، إذ لم يعد هناك مكانا إلا لدفن وحرق الضحايا فقط.

وفي مقطع فيديو مأساوي يعكس حقيقة الوضع الكارثي بالهند، يشاهد أقارب المرضى بمستشفى «كريتي» بالعاصمة الهندية «نيودلهي»، ذويهم وهم يرقدون جثثا هامدة على أسرة المستشفى  بعد نفاد الأكسجين داخل المستشفى.

وبحسب أقارب ضحايا «كوفيد 19»، فإن المشهد المأساوي حدث يوم الجمعة الماضية في نحو الساعة التاسعة مساء، حيث أخبرهم الأطباء بأن إمدادات الأكسجين على وشك النفاد ولا يوجد حل سوى تركهم للموت، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

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