الصين تطلق أقمارا صناعية جديدة للاستشعار عن بعد

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نجحت الصين بإرسال مجموعة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد إلى المدار، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين اليوم الجمعة.