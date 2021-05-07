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توقعات بسقوط الصاروخ الصيني فوق دولة بآسيا

7
MAY
2021
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لا تزال عملية تتبع مسار الصاروخ الصيني، الهائم على وجهه في الفضاء حتى اللحظة، وسط توقعات أن يدخل الغلاف الجوي مرة أخرى السبت. ويسقط فوق إحدى دول آسيا الوسطى.

ومع اقتراب دخوله الغلاف الجوي، من المرجح أن تتضح أكثر المعطيات المتعلقة بوقت ومكان سقوطه في الأرض.

وقال موقع  "سبيس تراك" (Space-Track)، وهو موقع إلكتروني يديره سرب التحكم في الفضاء، وهو فرع من الجيش الأميركي يتتبع الحطام في الفضاء، في تغريدة الجمعة، إن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي للأرض السبت في حوالي الساعة 11:13 مساء بالتوقيت العالمي.

ووفقا للإحداثيات الواردة في التغريدة، من المرجح أن يسقط حطام الصاروخ الصيني فوق تركمانستان.

وذكر "سبيس تراك" إن هذه التقديرات "ستستمر في التباين بشكل كبير" حتى يتضح متى سيصل الصاروخ بالضبط إلى الغلاف الجوي.

وأشارت توقعات الخميس، إلى أن حطام الصاروخ ستسقط في وسط المحيط الهندي.

موقع "بيزنس إنسايدر" نقل تغريدة لعالم الفلك في جامعة هارفارد، جوناثان ماكدويل، قال فيها إن الصاروخ يدور حاليا حول الأرض في مدار بسرعة حوالي 18 ألف ميل في الساعة، بينما ينخفض نحو الأرض بسرعة 0.3 ميل في الساعة.

 

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