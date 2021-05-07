البيت الأبيض: العقوبات على إيران لن تُرفع إلا بعد التزامها بالاتفاق النووي

A + A -

أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن العقوبات على إيران لن تُرفع إلا إذا عادت طهران للالتزام بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع قوى دولية عام 2015.

وقال المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن المحادثات بين القوى العالمية وإيران في فيينا شهدت بعض التقدم وإن استمرارها هو مؤشر جيد، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.



جدير بالذكر أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قرر عام 2018 الانسحاب من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات على طهران. ومع وصول الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض، عاد الحديث عن إمكان إحياء الاتفاق الذي تملصت طهران من عدد من بنوده منذ انسحاب الولايات المتحدة منه.